ما علاج اكتئاب الأطفال؟

يقول الدكتور مدحت عبد الحميد أبو زيد أستاذ ورئيس قسم علم النفس بالإسكندرية، إن علاج اكتئاب الأطفال أنه حظت السنوات الأخيرة بركام من الدراسات والبحوث فى مجال اكتئاب الأطفال وعلاجه وتخفيف أعراضه مما ساعد فى تنوع التدخلات الإكلينيكية والعلاجية على النحو التالى:

> 1- العلاج العقاقيرى

> رغم أن المعالجة العقاقيرية للاكتئاب فى الرشد تعد مستقرة، ورغم أن مثيلاتها فى الطفولة والمراهقة تعد أقل استقرارًا نسبيًا، فإن ثمة تقدم ملحوظ فى ذلك الآن وفى المستقبل القريب.

وتتلخص العلاجات العقاقيرى فى العادة فى مضادات الاكتئاب والتى لها فصائل وعائلات وفئات وأصناف وصنوف أشهرها ما يلى عرضه من خلال الاسم التجارى والاسم العلمى:

يقول الدكتور مدحت يتضح لنا أن فئات المضادات كثيرة ومتعددة منها:

> - المضادات الأحادية

> - المضادات ثلاثية الحلقات

> - المضادات مكفات السيروتينين الانتقائية

> - عقاقير أخرى ومضادات أخرى.

ومن أشهر تلك العائلة عقار: فلوكستين

> كذلك من العقاقير الشائعة من تلك العائلة عقار: سيرترالين، وكذلك عقار باروكستين والتى أوضحت دراسات عدة فعاليته مع الأطفال.