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المعارضة السورية: الجيش الحر سيطر على قرية أم عامود بريف حلب

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المعارضة السورية: الجيش الحر سيطر على قرية أم عامود بريف حلب المعارضة السورية: الجيش الحر سيطر على قرية أم عامود بريف حلب

أفاد المركز الإعلامى السورى بأن الجيش الحر سيطر على قرية أم عامود بريف حلب، بعد اشتباكات خاضها مع قوات النظام التى كانت تتمركز على حواجز فى القرية.

ونقلت قناة "العربية" اليوم الجمعة عن المعارضة قولها إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجيش الحر وقوات النظام فى محيط أحياء القابون وبرزة واليرموك بدمشق، وأضافت أنه تم انتشال العديد من ضحايا جدد فى مجزرة الغوطة الذين سقطوا بفعل الغازات السامة.

وأوضحت المعارضة أن الطيران الحربى قصف المناطق المحيطة بالمطار بالبراميل المتفجرة، لافتة إلى أن قوات الأسد قصفت مشفى فى قلعة المضيق بريف حماة، مما أدى إلى اشتعال النيران بالمشفى.

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