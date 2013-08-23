كيف يقضي النجوم لياليهم في ساعات الحظر؟

فرض حظر التجوال في مصر جعل النجوم المصريين يُغيّرون تماماً خريطة تحرّكاتهم الليليّة، بعد أن كان معظم النجوم يقضون لياليهم بشكل مختلف، بسبب استيقاظهم المتأخّر.

والأكثر إثارة في الموضوع أنّ النجوم يعيشون حالياً وضعاً من البطالة، بسبب انتهاء موسم الدراما، وتوقّف حركة التصوير نهائيّاً؛ وهو الأمر الذي يجعل قضاء ساعات الحظر، والتي تمتدّ لـ11 ساعة يوميّاً، مُربكة لحساباتهم.

لذلك، التقى موقع "سيدتي نت" بأولئك النجوم، من أجل التعرّف إلى قصص مثيرة في ليالي الحظر .

يؤكّد أحمد عزّ أنّه غيّر مواعيد حياته اليوميّة، فقال: "أصبحت أستيقظ في الثامنة صباحاً، وأقوم بإنهاء كافة الأعمال الخاصّة بي، قبل السابعة مساءً. لكنّ المشكلة عندي ليست في هذا الأمر، بل هي في الفترة الليليّة. ولذلك اتّفقت مع عدد من زملائي كلّ يوم، حيث نسهر عند شخص ونرتّب الليل بشكل مختلف، ثمّ نضطرّ إلى النوم عنده، ثمّ نخرج عند الصباح".

"أتمنّى أن ينتهي الحظر سريعاً، لكنّني أقدّر الظروف التي تمرّ بها البلد حاليّاً" .

أمّا لقاء الخميسي، فقالت لـ"سيدتي نت": "أعيش اليوم في حالة من العزلة، رغم أنّني كنت أرغب في الانطلاق عقب انتهائي من تصوير مسلسلي "العقرب" و"الركين". لكنني حالياً أعيش في البيت، وليس أمامي من وسائل الترفيه سوى التلفزيون الذي أصبح بلا شكّ "يسدّ النفس"، بسبب المناظر البشعة. لكن بإذن الله الجيش المصريّ سوف ينتصر" .

أما هاني رمزي فأكّد أنّه لا يخضع على الإطلاق لحظر التجوال حاليّاً، "لأنني موجود في الولايات المتحدة الأمريكيّة في زيارة عائليّة. ولكنّني أتوقّع أن يزول الحظر قريباً مع اقتراب الشّعب المصريّ، بجيشه وبشرطته العظيمة، من القضاء على الإخوان".

أمّا رامز جلال، فيؤكّد أنّ الشّعب المصريّ أثبت قدرته على صنع قراراته؛ وحظر التجوال حاليّاً إجراء نتفهّمه جميعاً؛ وأنا شخصيّاً سافرت إلى "شرم الشيخ"، لأنّها مدينة لا ينطبق عليها الحظر، حيث أقضي فيها أوقات فراغي، بعد انتهائي من تصوير كافة أعمالي" .

بينما يؤكد النجم صلاح السعدني أنّه يتواجد مع أسرته في الساحل الشمالي حاليّاً، ويقضي أيّام حظر التجوال أيضاً في مشاهدة التلفاز. ويضيف السعدني بالقول: "لا يوجد شخص في مصر ـ بصرف النظر عن انتمائه ـ لا يتابع التلفاز ليل نهار، ونتمنى لمصر السلامة".