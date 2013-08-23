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إجازة إجبارية لمي عزّ الدين في بيروت

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إجازة إجبارية لمي عزّ الدين في بيروت إجازة إجبارية لمي عزّ الدين في بيروت

قرّرت مي عزّ الدين الحصول على إجازة لمدّة شهر من الأعمال الفنية خلال الفترة الحالية، من أجل قضائها في بيروت، خصوصاً بعد أن قامت بالانتهاء بشكلٍ كاملٍ من تصوير مسلسلها الأخير "الشك".
مي قامت بإعطاء كلّ المساعدين لها إجازة لمدّة شهر، في وقت رفضت اصطحاب أيّ محمول معها، باستثناء محمولٍ واحد بحوزة شقيقتها التي رافقتها في الرحلة .
مي تشعر الآن براحة، بعد أن نجح مسلسلها بشكل كبير، وبعد حصوله على فرصة جيّدة في التسويق عبر أكبر القنوات الفضائيّة. وقد اختارت مي بيروت، لأنّها لم تغادر طيلة العام الماضي .
وسوف تبدأ مي، عقب عودتها إلى مصر، التحضير لفيلم سينمائيّ مع المنتج محمد السبكيّ.

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سيدتي

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