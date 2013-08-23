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دينا حايك تتألق بالقفطان والعلم المغربي

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دينا حايك تتألق بالقفطان والعلم المغربي دينا حايك تتألق بالقفطان والعلم المغربي

قامت الفنانة اللبنانية دينا حايك بإحياء حفل غنائيّ ضخم, ضمن فعاليّات مهرجان "جوهرة الحياة", في نسخته الثالثة, والذي احتضنته مدينة "الجديدة" المغربيّة, التي اكتظت بمعجبين أتوا من مختلف مناطق المملكة المغربيّة.
وقد تألقّت حايك بالقفطان المغربيّ المنقوش باللون الأحمر, فيما التفّت بالعلم المغربي, حيث قدّمت خلال الحفلة مجموعة من أغانيها القديمة والجديدة، منها "على أيامك, أنا من دونك لا, درب الهوى, حبيبي الغالي, الشوق, سحر الغرام, ليه حنضيع, واحشني اكتر, تخيل", إضافة إلى أغنيتها السنجل الجديدة "تركني حبك"، التي تغنّت بها للمرّة الأولى في المهرجان.
في نهاية الحفلة، تقدّم مدير المهرجان من دينا لتقديم درع تكريميّة تقديراً لنجاحاتها المستمرّة في المجال الفنيّ وقبولها المشاركة في المهرجان في أمسييتين.
تجدر الإشارة إلى أنّ إدارة المهرجان هذا العام استضافت نجوماً من المغرب وخارجه لإمتاع جماهير "الجوهرة".

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سيدتي