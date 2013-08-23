دراسة: تناول اللحوم الحمراء بكثرة يزيد من مخاطر الإصابة بالزهايمر

كتب : روان مسعد الجمعة 23-08-2013 19:11

أشار بحث أجري مؤخرا في جامعة كاليفورنيا إلى أن تراكم الحديد الموجود بكثرة في اللحوم الحمراء يمكن أن يسبب الضرر التأكسدي للدماغ وهذا يؤدي إلى زيادة مخاطر مرض الزهايمر.

وقال بروفيسور جورج باتزوكيس، من جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو القائم بهذه الدراسة، إن واحد من اثنين من البروتينات، الأول يسمى تاو والآخر بيتا اميلويد، هو المسبب الرئيسي للتلف الذي يحدث بالدماغ.

وتفسر الدراسة أنه مع تقدم العمر تؤدي هذه البروتينات إلى إما تعطيل الإشارات بين الخلايا العصبية أو قتل الإشارات تماما، وباستخدام تقنيات تصوير الدماغ وجدوا أن تزايد الحديد يترافق مع تلف الأنسجة مع تقدم العمر.

وأضاف دكتور جورج: رغم أن الحديد عامل مهم في تكوين الأنسجة إلا أنه يمكن أن يسبب انهيارا للخلايا وخاصة المنطقة الضعيفة بالمخ الرئيسية المسؤولة عن تكوين الذكريات، وقال جورج إن الباحثين وجدوا مستويات عالية جدا من الحديد في أدمغة المرضى بالزهايمر.