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«الداخلية»: هدوء أمني بالمحافظات ومصرع شخص وإصابة 23 في طنطا

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«الداخلية»: هدوء أمني بالمحافظات ومصرع شخص وإصابة 23 في طنطا «الداخلية»: هدوء أمني بالمحافظات ومصرع شخص وإصابة 23 في طنطا

قالت وزارة الداخلية، إن المتابعة رصدت هدوء الحالة الأمنية بمختلف محافظات الجمهورية، الجمعة، حيث شهد بعض المحافظات مسيرات محدودة لعدد من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، عقب أداء صلاة الجمعة، تخللها بعض المناوشات والمشاحنات بين المشاركين في تلك المسيرات مع الأهالي، بسبب تعطيل الحركة المرورية.

وأضافت «الداخلية» في بيان لها، الجمعة، أن أبرز ما شهدته المسيرات من مناوشات كان في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، حيث نشبت اشتباكات نتج عنها مصرع شخص وإصابة 23، وعلى الفور تدخلت قوات الأمن وتمكنت من الفصل بين الطرفين وفض الاشتباك وضبط عناصر منتمية لـ«الإخوان».

وتابع البيان: «تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (23) متهمًا من الهاربين من حجز قسمي شرطة حلوان والتبين خلال أحداث التعدي عليهما يوم 14 أغسطس، كما تمكنت من ضبط (2) من المتورطين في تلك الأحداث».

وكان بيان صادر عن مجلس الوزراء، الجمعة، قال إنه في ضوء متابعة الأحداث الجارية على مستوى الجمهورية فيما يخص حالات الوفاة والإصابات وفقًا للتقارير الواردة من وزارة الصحة، حتى الساعة الرابعة عصرًا، فقد بلغ عدد الإصابات منها في محافظة القاهرة 27 مصابًا، و25 في محافظة الغربية بمدينة طنطا، و2 بمحافظة الدقهلية.

كان التحالف الوطني لدعم الشرعية دعا أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي للمشاركة في فعاليات مليونية جمعة الشهداء، وذلك في إطار الفعاليات السلمية لأسبوع رحيل الانقلاب، مؤكدًا على ضرورة المشاركة في فاعلية «جمعة الشهداء»، التي بدأت بمسيرات عقب أداء صلاة الغائب في عدد من مساجد ، حيث خرجوا في مسيرات تصدى لهم الأهالي لمنعهم من تنظيمها، ما أسفر عن إصابة العديد منهم.

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