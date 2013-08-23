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تجار: السعودية تطرح مناقصة لشراء 660 ألف طن من القمح الصلد

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تجار: السعودية تطرح مناقصة لشراء 660 ألف طن من القمح الصلد تجار: السعودية تطرح مناقصة لشراء 660 ألف طن من القمح الصلد

قال تجار أوروبيون، اليوم الجمعة، إن المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق فى طرحت مناقصة دولية لشراء 660 ألف طن من القمح الصلد.

وذكر التجار أن آخر موعد لتلقى العروض هو يوم السبت الموافق 24 أغسطس ويجب أن تظل العروض سارية حتى يوم الاثنين 26 أغسطس، وأضافوا أن المؤسسة طلبت قمحا لا تقل نسبة البروتين فيه عن12.5%، وطلبت المؤسسة شحن 330 ألف طن إلى ميناء جدة و330 ألف طن إلى ميناء الدمام.

وتريد تسليم المشتريات فى ست شحنات إلى كل ميناء على أن يكون حجم الشحنة الواحدة 55 ألف طن، وذلك على مدى فترة تبدأ من الأول من نوفمبر، وتنتهى فى الثلاثين من ديسمبر.

واشترت السعودية فى المناقصة السابقة فى الثالث من يونيو 410 آلاف طن من القمح الصلد و115 ألف طن من القمح اللين للشحن فى الفترة بين سبتمبر وأكتوبر.

وأصبحت المملكة مستوردا كبيرا للقمح الصلد واللين بعد أن تخلت عن خطط لتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح عام 2008 بسبب استهلاك كميات هائلة من المياه للزراعة فى المناطق الصحراوية.

وتسعى السعودية للحد من النشاط الزراعى تدريجيا والاعتماد كلية على الواردات بحلول عام 2016 لتوفير المياه.

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مصر 365

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