خبير قانوني: فرض الإقامة الجبرية على مبارك يتفق وأحكام القانون الدولي

كتب : أ ش أ منذ 3 دقائق

أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، أن فرض الإقامة الجبرية على الرئيس المعزول، حسني مبارك، والذي جاء في ضوء الظروف الاستثنائية التي تهدد حياته، وفي ظل فرض حالة الطوارئ المعلن قيامها رسميا، هو عمل يتفق مع أحكام القانون الدولي.

وأضاف سلامة أن قرار فرض الإقامة الجبرية على مبارك، في مثل الظروف المشار إليها، هدف إلى تهدئة المجتمع وإعادة الاطمئنان اليه، فلم يكن مستبعدا في حال الإفراج عن مبارك أن تحدث أعمال شغب وعنف.

وأشار إلى أن القانون الدولي كفل للشخص الموضوع رهن الإقامة الجبرية، الحق في التظلم من ذلك القرار أمام القضاء الإداري.