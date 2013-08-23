نقيب التمريض تقوم غدا بجولة لمستشفيات القاهرة لمتابعة أداء التمريض

تبدأ الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض ووكيل وزارة الصحة غداً السبت جولة موسعة بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالقاهرة والمحافظات للاطمئنان على سير عمل التمريض بانتظام والإطلاع على الشكاوى المهنية والوظيفية خلال الأحداث الراهنة وخاصة مع سريان فرض حظر التجول بالقاهرة و14 محافظة على مستوى الجمهورية .

وقالت نقيب التمريض – في بيان اليوم الجمعة – إن هيئات التمريض العاملين في مستشفيات وزارة الصحة قاموا بأداء مميز في إسعاف ورعاية المصابين والجرحى بكافة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة أثناء أحداث فض اعتصمي رابعة العدوية والنهضة وأحداث النصر ومسجد الفتح والمسيرات المناهضة لثورة 30 يونيو .

> وأضافت أن النقابة بصدد إعداد ملف حول مشاكل التمريض في مصر والتحديات التي واجهتهم خلال الفترة الماضية علي أن يتم دعوة وزيرة الصحة لمناقشتها والعمل على حلها إسهاماً في تطوير قطاع التمريض والعمل على تنميته لتمكينه من القيام بدوره .

> وأشارت النقيب إلى تشكيل لجنة لإدارة الأزمات بالوزارة والنقابة للتدخل لحل مشاكل التمريض في حالة الطوارئ والظروف الحرجة .. مؤكدة أن إدارة الأزمات على اتصال متواصل بكافة المستشفيات على مدار اليوم لمتابعة سير العمل ونوبتجيات التمريض .

ا.ش.ا