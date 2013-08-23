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الداخلية :هدوء الحالة الأمنية اليوم باستثناء اشتباكات بطنطا

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الداخلية :هدوء الحالة الأمنية اليوم باستثناء اشتباكات بطنطا الداخلية :هدوء الحالة الأمنية اليوم باستثناء اشتباكات بطنطا

أكدت وزارة الداخلية أن المتابعة رصدت هدوء الحالة الأمنية بمختلف محافظات الجمهورية ، حيث شهدت بعض المحافظات مسيرات محدودة لعدد من المنتمين لجماعة الإخوان عقب انتهاء صلاة الجمعة اليوم تخللها بعض المناوشات والمشاحنات بين المشاركين فى تلك المسيرات مع الأهالي بسبب تعطيل الحركة المرورية .

وأوضحت وزارة الداخلية – فى بيان اليوم الجمعة – أن أبرز تلك المشاحنات ما شهدته مدينة طنطا بمحافظة الغربية من اشتباكات نتج عنها وفاة شخص وإصابة 23 آخرين ، مشيرة إلى أن قوات الأمن تدخلت على الفور وتمكنت من الفصل بين الطرفين وفض الاشتباك ، وضبط 7 عناصر منتمين للإخوان .
> ومن ناحية أخرى ، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 23 من الهاربين من حجز قسمي شرطة حلوان والتبين خلال أحداث التعدي عليهما يوم 14 أغسطس الجاري ، كما تمكنت من ضبط متهمين اثنين من المتورطين في تلك الأحداث

ا.ش.ا

 

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