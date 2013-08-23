طبيبة جلدية: اهتمى بالتغذية المناسبة لتحصلى على شعر رائع

شعر المرأة هو تاجها لذلك تسعى إلى العناية به بالكثير من منتجات العناية بالشعر بداية من الأنواع المختلفة من الشامبو والبلسم، وغيرها من المنتجات ولكن فى الغالب يتناسى البعض أن العناية بالشعر لا تكون من الخارج فقط.

وتقول الدكتورة جيهان مصطفى أخصائية الجلدية أن الشعر ينموبمعدل 2 سم شهريا ويتكون الشعر من مادة الكرياتين التى تعطيه الليونة واللمعان الشعر كما يتحكم بالشعر صبغة الميلانين والتى تقل عند التقدم فى العمر فتسبب الشعر الأبيض

ولابد من المعرفة أن العوامل الجوية لها تأثير مباشر على الشعر، مثل الرطوبة العالية بالإضافة إلى درجة الحرارة المرتفعة، بالإضافة لصبغ الشعر باستمرار، (وخاصة الصبغات غير الجيدة)، والإجهاد المستمر للشخص والعمل بالإضافة إلى الحالة النفسية والتى تؤثر على نمو الشعر.

الإصابة ببعض الأمراض كالإصابة للمرض الثعلبة أو الصلع أو الإصابة بأمراض مزمنة كالسكر والضغط كلها أمراض، تؤثر على نمو الشعر، كما أن عدم الاهتمام بالشعر يسبب تساقطه والتغذية الغير المتوازنة تؤدى إلى ضعف الشعر ومن ثم تقصفها وتلفها.

وأضافت جيهان أن التغذية هامة جدا لتقوية الشعر وتأمين احتياجاتها من العناصر الأمنية المختلفة وإليك بعض الأطعمة التى تقوى وتغذى شعرك.

يعتبر البروتين الحيوانى هاما للشعرة حيث يمدها بالأحماض الأمينية والتى تساعد على نمو الشعر وتجد هذه البروتينات فى كافة اللحوم الحمراء والبيضاء والكبد الذى يعد من أغنى الأطعمة بعنصر الحديد الضرورى لمنع تساقط الشعر، كما أن مشتقات الألبان قليلة الدسم، الغنيةً بالكالسيوم والبروتينات والفيتامينات الضرورية لنمو الشعر.

كما أن البقوليات النباتية أيضا تحتوى على البروتين والحديد الذى يحمى الشعر من التساقط مثل العدس والفول والتوت، الذى يحتوى على مضادات الأكسدة التى تعمل على زيادة نمو الشعر وصحة فروة الرأس.

بجانب بعض الخضروات الخضراء على وجه الخصوص، مثل السبانخ حيث تحتوى على فيتامين البيوتين والذى يتسبب نقصانه فى سقوط الشعر والملوخية، والجرجير والتى تساعد على زيادة الزيوت التى تحمى بوصيلة الشعر من السقوط.