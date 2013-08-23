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احذر: أمراض المسالك البولية تحتاج لطبيب متخصص

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احذر: أمراض المسالك البولية تحتاج لطبيب متخصص احذر: أمراض المسالك البولية تحتاج لطبيب متخصص

إن أمراض المسالك البولية، من أكثر الأمراض التى يعانى معها الطبيب، حيث يخجل المريض من التعبير عن آلامه وشكواه، بل قد يختار الاحتمال أن يتحمل الألم بدون الذهاب إلى المريض، هكذا يشرح الدكتور محمد عبد الله حسين أخصائى جراحة المسالك البولية بمستشفيات العسكرية.

وأضاف عبد الله أن التعامل غالبا ما يكون مع الأعضاء التناسلية للرجال ومن أشهر الجراحات فى هذا المجال هى جراحة تعديل مجرى فتحة البول الأمامية تكون على الطرف السفلى على القضيب الذكرى، وبنسبة 100% من الحالات تكون تلك الحالات عيوب خلقية يولد بها الإنسان لكنه لا يهتم بعلاجها منذ الصغر أو من خلال إهمال الوالدين.

وعلى الرغم من أن تلك الحالة تحتاج إلى جراحة بسيطة تسمى جراحة اليوم الواحد، ثم يحتاج بعدها المريض إلى فترة نقاهة بسيطة يعود بعدها إلى حياته الطبيعية من جديد.

لكن المشكلة الحقيقية هى أن الطبيب يتعامل مع جزء حساس جدا من جسم الشاب، ويمكن إذا لم يكن الطبيب متمرسا أو جيدا يمكن أن يسبب فى مضاعفات خطيرة منها الإصابة بالعقم، أو حتى العجز الجنسى لذلك هناك توجه عالمى الآن، لأن يكون هناك تخصص لجراحة المسالك البولية لفئة الشباب فقط لتقليل المضاعفات التى يمكن أن يحدث وأن يكون أقدر على التعامل مع من هم فى مثل عمرهم.

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مصر 365