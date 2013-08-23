دراسة: المواد الكيماوية فى دخان التبغ تؤدى إلى سرطان الجلد

قام عدد من الباحثين بتحليل أكثر من سبعة آلاف شفرة وراثية "جينوم" لأنواع شائعة من السرطان عن 21 "بصمة" لعمليات تحور الحمض النووى DNA .

ذكر موقع "Deutsche Welle" أن سيرينا نيك – زينال، من معهد ولكام ترست سانجر الذى عمل فى البحث، قالت إن المواد الكيماوية فى دخان التبغ تسبب هذا التحور فى خلايا الرئة، مما يؤدى إلى سرطان الرئة، وأن الأشعة فوق البنفسجية تحدث تحورا فى خلايا الجلد مما يؤدى إلى سرطان الجلد، لكنهم لا يعرفون العمليات البيولوجية التى تسبب التحور وراء أغلب أنواع السرطان الشائعة.

وأضيف "من خلال تحليل مفصل يمكننا البدء فى استخدام كميات ضخمة من المعلومات المدفونة فى الحمض النووى للسرطانات لمصلحتنا، فيما يتعلق بفهم كيف ولماذا تظهر الأورام السرطانية."

وقال مايك ستراتون مدير معهد سانجر وكبير الباحثين فى الدراسة "بدأنا نعرف الكثير عن عواقب هذا التحور، لكن فهمنا محدود لما يسبب هذا التحور فى الأساس، وأكد أن الأشياء المسببة لهذا التحور هى مسببات السرطان."