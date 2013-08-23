أخبار عاجلة

الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017 -
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا -
إعلان جمارك القاهرة عن مزاد للسيارات وتحدد موعد وشروط دخول المزاد وماركات السيارات -
بعد القبض على المتهمة بالجمع بين زوجين بأكتوبر || "زوجي كان عارف وهتجوز الثاني بعد خلع الأول" -
بالصور || بيرة ونفايات طبية وحيوانات ميتة فى مستشفى -
نقيب الصيادين يؤكد السمك سيصل لسعر تاريخي صادم خلال أيام "ومحدش هيلاقيه" .. ويكشف يكشف أسباب الارتفاع المفاجئ -
وزارة المالية تقرر زيادة الضرائب على الشاى والنسكافية ابتداء من يوليو القادم .. تعرف عليها -
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

قناة النهار تعلن تضامنها مع خالد صلاح أمام شتائم مرتضى منصور

Google+ Print
قناة النهار تعلن تضامنها مع خالد صلاح أمام شتائم مرتضى منصور قناة النهار تعلن تضامنها مع خالد صلاح أمام شتائم مرتضى منصور

بعد الزج باسم قناة النهار من مرتضى منصور على إحدى القنوات الفضائية، والشتائم التى وجهها مرتضى منصور إلى الكاتب الصحفى خالد صلاح، تعلن القناة تضامنها الكامل مع الكاتب الكبير وترفض الزج باسمها، كما ترفض الهجوم غير المبرر والشتائم التى يوجهها مرتضى منصور.

وهذا نص بيان القناة:
> تأسف تليفزيون النهار للهجمة الشرسة تجاه عدد من إعلاميها عبر إحدى القنوات الفضائية وعلى لسان أحد الضيوف دون أدنى مراعاة لقواعد الاختلاف بصورة مهنية وموضوعية والتجاوز اللفظى غير اللائق وتؤكد فى الوقت ذاته على احترامها للرأى الآخر مهما بلغت حدته شريطة ألا يتجاوز قواعد الاحترام المتبادل، وتؤكد الشبكة وقوفها فى صف إعلامييها وانحيازها الكامل لهم انطلاقا من تقديرها لما يقدموه من جهد وفكر يثرى الساحة الإعلامية والسياسية المصرية، ولا تسمح لأحد بالتشكيك فى مواقفهم والتحريض عليهم.

وقد طال هذا الهجوم المركز والعنيف الزميل الإعلامى خالد صلاح على نحو غير مسبوق من الافتراء، وهذا ما لا نقبله ونعلن تضامننا الكامل معه نظرا لما تكنه الشبكة والعاملين بها من احترام وتقدير لشخصه، باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية فى بنيان شبكه تليفزيون النهار، وواحدا من مؤسسيها ومن كبار الإعلاميين ليس فى فقط ولكن فى الوطن العربى.

وتؤكد شبكه تليفزيون النهار أنها لا تراعى إلا الله ومصلحة الوطن فى كل ما تقدمه وستبقى دوما منبرا حرا لكل المصريين مهما كان الثمن.

موضوعات ..

وائل السمرى يكتب: مرتضى منصور .. الأب الروحى لإعلام المؤخرات .. ورافع شعار "ما الدنيا إلا حمام كبير" والراعى الرسمى لأخلاق "تحت الكوبرى" وشد الكلة والتعرى الأخلاقى والمادى

بالفيديو.. حلقة باسم يوسف عن مرتضى منصور الأكثر مشاهدة على «يوتيوب»

ميثاق الشرف الإعلامى.. الفريضة الغائبة فى خارطة الطريق التى أعلنها السيسى.. عودة الوجوه المحروقة وأصحاب السوابق فى فضائيات رجال أعمال الحزب الوطنى ليحلوا محل القنوات الدينية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017

الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017

بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات

بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات

مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير

مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه