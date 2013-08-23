قناة النهار تعلن تضامنها مع خالد صلاح أمام شتائم مرتضى منصور

بعد الزج باسم قناة النهار من مرتضى منصور على إحدى القنوات الفضائية، والشتائم التى وجهها مرتضى منصور إلى الكاتب الصحفى خالد صلاح، تعلن القناة تضامنها الكامل مع الكاتب الكبير وترفض الزج باسمها، كما ترفض الهجوم غير المبرر والشتائم التى يوجهها مرتضى منصور.

وهذا نص بيان القناة:

> تأسف شبكة تليفزيون النهار للهجمة الشرسة تجاه عدد من إعلاميها عبر إحدى القنوات الفضائية وعلى لسان أحد الضيوف دون أدنى مراعاة لقواعد الاختلاف بصورة مهنية وموضوعية والتجاوز اللفظى غير اللائق وتؤكد فى الوقت ذاته على احترامها للرأى الآخر مهما بلغت حدته شريطة ألا يتجاوز قواعد الاحترام المتبادل، وتؤكد الشبكة وقوفها فى صف إعلامييها وانحيازها الكامل لهم انطلاقا من تقديرها لما يقدموه من جهد وفكر يثرى الساحة الإعلامية والسياسية المصرية، ولا تسمح لأحد بالتشكيك فى مواقفهم والتحريض عليهم.

وقد طال هذا الهجوم المركز والعنيف الزميل الإعلامى خالد صلاح على نحو غير مسبوق من الافتراء، وهذا ما لا نقبله ونعلن تضامننا الكامل معه نظرا لما تكنه الشبكة والعاملين بها من احترام وتقدير لشخصه، باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية فى بنيان شبكه تليفزيون النهار، وواحدا من مؤسسيها ومن كبار الإعلاميين ليس فى مصر فقط ولكن فى الوطن العربى.

وتؤكد شبكه تليفزيون النهار أنها لا تراعى إلا الله ومصلحة الوطن فى كل ما تقدمه وستبقى دوما منبرا حرا لكل المصريين مهما كان الثمن.

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