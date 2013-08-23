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بالصور| كارول سماحة تطرح كليب "وحشاني بلادي" على "يوتيوب"

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بالصور| كارول سماحة تطرح كليب "وحشاني بلادي" على "يوتيوب" بالصور| كارول سماحة تطرح كليب "وحشاني بلادي" على "يوتيوب"

كتب : هشام أمين الجمعة 23-08-2013 19:47

طرحت أمس، شركة روتانا، كليب "وحشاني بلادي"، للمطربة اللبنانية كارول سماحة، وهو من أضخم كليبات الوطن العربي من حيث الإنتاج، برعاية المجموعة العربية للتنمية والتمكين الوطني، ومن إخراج الفرنسى Thierry vergnes.

الأغنية من ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وكلمات محمد جمعة، وتوزيع جان ماري رياشي، وتدور فكرة الكليب حول اتحاد الدول العربية في مواجهة الصعوبات والتحديات والمحن التي يمر بها الوطن العربي، بحثاً عن الحرية ، وتم التصوير في منطقة صحراوية بالقاهرة، بمشاركة أكثر من 500 شخص.

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