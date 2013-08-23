بالصور| مولي سيمز ومات بومر على "السجادة الحمراء" في حفل بولاية نيويورك

كتب : إنجي رأفت منذ 40 دقيقة

حضرت الممثلة مولي سيمز مع الممثل مات بومر، حفل دعائي لإحدى الشركات الأمريكية ، في أحدى الفنادق بولاية نيويورك الأمريكية.

وتألقت سيمز في الحفل، حيث ارتدت بنطلون لونه برتقالي، و"بلوزة" نفس اللون و ارتدت حذاء "كعب عالي" لونه برتقالي أيضاً، وظهر معها بومرعلى السجادة الحمراء، وهو يرتدي بنطلون" جينز"، وسترة بيضاء، وقميص أزرق ورابطة عنق "روز".

وجذبت الممثلة الأمريكية روساريو داوسون الانتباه، حيث ارتدت فستان قصير، ضيق ومفتوح من الجانب، لونه برتقالي، وحذاء لونه فضي، عالي الكعب.