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إقليم كردستان يدين استخدام السلاح الكيمياوي ضد المدنيين السوريين

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إقليم كردستان يدين استخدام السلاح الكيمياوي ضد المدنيين السوريين إقليم كردستان يدين استخدام السلاح الكيمياوي ضد المدنيين السوريين

كتب : أ ش أ الجمعة 23-08-2013 18:39

أدان إقليم كردستان العراق، اليوم، استخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين السوريين في ريف دمشق، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك للحد من تلك العمليات وإنهاء الحرب والدمار ومعاناة الشعب السوري. وذكرت رئاسة إقليم كردستان اليوم، إن رئاسة إقليم كردستان تدين بشدة تلك العمليات اللإنسانية وتطالب المجتمع الدولي والمنظمات العالمية بالتحرك للحد من هذه العمليات باعتبارها ضد القيم الأخلاقية والإنسانية مضيفة في بيان أن مواطني كردستان يتفهمون جيدا آلام ومعاناة استخدام السلاح الكيمياوي كونهم دفعوا العديد من الضحايا جراء استخدام هذا السلاح ضدهم، مشيرا إلى أن إقليم كردستان كان ضد استخدام السلاح الكيمياوي وسيبقى ضد استخدامه في المستقبل وفي أي مكان في العالم.ؤ ودعا بيان الرئاسة إلى الإسراع في الكشف عن منفذي هذه العملية واتخاذ الإجراءت اللازمة بحقهم وإنهاء الحرب والدمار ومعاناة الشعب السوري.

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