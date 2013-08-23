' هدفنا إعادة النصر لمنصة التتويج بعد غياب 18 عاما '

أكد الأوروجوياني دانييل كارينيو المدير الفني لفريق النصر السعودي أن هدف ناديه هذا الموسم هو الفوز بلقب الدوري الغائب عن خزانة "العالمي" منذ 18 عاما.

ولم يفز فريق النصر بلقب دوري المحترفين السعودي منذ عام 1995 تاركا منصة التتويج لأندية الهلال والأهلي والاتحاد وغيرها.

وقال كارينيو "الفوز بالدوري من أهدافنا الرئيسية هذا الموسم وكذلك بقية بطولات الموسم لأننا نمتلك مقومات ذلك بما لدينا من لاعبين كبار".

وكان النصر قد ضم محمد نور لاعب اتحاد جدة السابق وكذلك يحيى الشهري الذي يعد أغلى لاعب في تاريخ الكرة السعودية بعد انتقاله من الاتفاق هذا الصيف.

ويفتتح النصر مبارياته في الدوري مع نجران مساء الجمعة في المباراة التي يستضيفها العالمي على ملعبه بالرياض.