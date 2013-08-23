بالفيديو.. كاميرا مراقبة تسجل لحظة انفجار مسجد في طرابلس شمالي لبنان

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» مقطع فيديو للانفجار الذي استهدف مسجد السلام في طرابلس شمالي لبنان، الجمعة، حيث سجلته كاميرا مراقبة مُثبتة داخله.

وأظهر الفيديو وقائع الانفجار لحظة وقوعه، حينما كان المصلون يجلسون في باحة المسجد ويستمعون لخطبة الجمعة، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين وسط حالة من الهلع عمت المصلين. كان وزير الصحة اللبناني، علي حسن خليل، قال إن عدد القتلى في انفجارين وقعا أمام مسجدي «التقوى والسلام» في مدينة طرابلس بشمال لبنان، الجمعة، ارتفع إلى 27 قتيلا. وأوضح «خليل» أنه حتى الآن هناك 27 شهيدا و358 مصابًا، فيما أعلنت قيادة الجيش اللبناني، الجمعة، أنها باشرت تحقيقاتها لكشف ملابسات الانفجارين اللذين ضربا طرابلس كبرى مدن شمال لبنان. وفي بيان أصدره، أفاد الجيش اللبناني بأنه في حوالي الساعة (13.50) حسب التوقيت المحلي للبنان وقع انفجاران قرب مسجدي التقوى والسلام في مدينة طرابلس، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الإصابات في صفوف المواطنين وأضرار مادية جسيمة في الممتلكات.