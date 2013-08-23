البيت الأبيض: لا توقعات بموافقة أوباما على نشر قوات أمريكية في سوريا

قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوزيف إرنست، الجمعة، إن موقف الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، هو أنه لا يتوقع إرسال قوات أمريكية إلى سوريا وإن كان مازال يدرس كيفية الرد على ما تردد حول وقوع هجوم كيميائي، الأربعاء الماضي. وكان عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض، جورج صبرا، اتهم نظام بشار الأسد بقتل أكثر من 1300 شخص بأسلحة كيميائية في هجوم على ريف دمشق، وهو ما نفاه النظام، متهمًا مقاتلي الجيش الحر المعارض باستخدامه في تلك المنطقة . وأضاف «إرنست» أن مساعدة واشنطن لمقاتلي المعارضة السورية تسير في اتجاه تصاعدي ومن المتوقع أن يتسع من حيث النطاق والمدى. يذكر أن «أوباما» قال عدة مرات، إنه لا يتوقع نشر قوات أمريكية في سوريا.

شبكةعيونالإخبارية

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