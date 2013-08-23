أخبار عاجلة

الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017 -
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا -
إعلان جمارك القاهرة عن مزاد للسيارات وتحدد موعد وشروط دخول المزاد وماركات السيارات -
بعد القبض على المتهمة بالجمع بين زوجين بأكتوبر || "زوجي كان عارف وهتجوز الثاني بعد خلع الأول" -
بالصور || بيرة ونفايات طبية وحيوانات ميتة فى مستشفى -
نقيب الصيادين يؤكد السمك سيصل لسعر تاريخي صادم خلال أيام "ومحدش هيلاقيه" .. ويكشف يكشف أسباب الارتفاع المفاجئ -
وزارة المالية تقرر زيادة الضرائب على الشاى والنسكافية ابتداء من يوليو القادم .. تعرف عليها -
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

البيت الأبيض: لا توقعات بموافقة أوباما على نشر قوات أمريكية في سوريا

Google+ Print
البيت الأبيض: لا توقعات بموافقة أوباما على نشر قوات أمريكية في سوريا البيت الأبيض: لا توقعات بموافقة أوباما على نشر قوات أمريكية في سوريا
قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوزيف إرنست، الجمعة، إن موقف الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، هو أنه لا يتوقع إرسال قوات أمريكية إلى سوريا وإن كان مازال يدرس كيفية الرد على ما تردد حول وقوع هجوم كيميائي، الأربعاء الماضي. وكان عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض، جورج صبرا، اتهم نظام بشار الأسد بقتل أكثر من 1300 شخص بأسلحة كيميائية في هجوم على ريف دمشق، وهو ما نفاه النظام، متهمًا مقاتلي الجيش الحر المعارض باستخدامه في تلك المنطقة. وأضاف «إرنست» أن مساعدة واشنطن لمقاتلي المعارضة السورية تسير في اتجاه تصاعدي ومن المتوقع أن يتسع من حيث النطاق والمدى.  يذكر أن «أوباما» قال عدة مرات، إنه لا يتوقع نشر قوات أمريكية في سوريا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية