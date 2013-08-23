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الرئيس التنفيذى لشركة مايكروسوفت يعتزم التقاعد

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الرئيس التنفيذى لشركة مايكروسوفت يعتزم التقاعد الرئيس التنفيذى لشركة مايكروسوفت يعتزم التقاعد

يعتزم الرئيس التنفيذى لشركة مايكروسوفت ستيف بالمر التقاعد فى غضون الاثنى عشر شهراً المقبلة، حسبما أعلنت الشركة اليوم الجمعة، وهو ما دفع سهم الشركة إلى الارتفاع بأكثر من 8% خلال التعاملات غير الرسمية التى تسبق بدء التداول فى أسواق المال الأمريكية اليوم.

وذكرت الشركة التى يوجد مقرها فى واشنطن، أن بالمر سيغادرها بمجرد اتفاق مجلس الإدارة على خليفته.

وقال بالمر فى بيان "لا يوجد توقيت مثالى لمثل هذا النوع من الانتقال، لكن الآن هو الوقت الصحيح".

وأضاف "رؤيتى الأصلية بشأن التوقيت كانت تشير إلى أن تقاعدى سيتم فى منتصف مرحلة تحول الشركة إلى مؤسسة للأجهزة والخدمات التكنولوجية" بعد أن أقامت مجدها على أساس برامج وتطبيقات الكمبيوتر "ونحن نحتاج إلى رئيس يقضى وقتاً أطول فى هذا الاتجاه".

يذكر أن بالمر، 57 عاماً، يعمل فى مايكروسوفت منذ 1980 كأول مدير أعمال للشركة التى كان عمرها فى ذلك الوقت خمس سنوات فقط، وقد تولى إدارة الشركة عندما تقاعد رئيسها ومؤسسها بيل جيتس فى 2000.

وتعرض بالمر خلال السنوات الأخيرة لانتقادات المحللين بسبب فشله فى الحفاظ على مكانة الشركة مع ظهور أجيال جديدة من أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات مثل الكمبيوتر اللوحى والهواتف الذكية التى تستحوذ عليها شركات منافسة مثل آبل وجوجل.

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