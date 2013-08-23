غداً..جولة لنقيب التمريض على المستشفيات لاستطلاع مشاكل أعضائه ميدانياً

تبدأ الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض ووكيل وزارة الصحة غداً السبت جولة موسعة بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالقاهرة والمحافظات للاطمئنان على سير عمل التمريض بانتظام والإطلاع على شكاوى المهنية والوظيفية خلال الأحداث الراهنة وخاصة مع سريان فرض حظر التجول بالقاهرة و14 محافظة على مستوى الجمهورية.

وقالت نقيب التمريض فى بيان لها اليوم الجمعة، إن هيئات التمريض العاملين فى مستشفيات وزارة الصحة قاموا بملحمة تاريخية فى إسعاف ورعاية المصابين والجرحى بكل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة أثناء أحداث فض إعتصمى رابعة العدوية والنهضة وأحداث النصر ومسجد الفتح والمسيرات المناهضة لثورة 30 يونيو.

وأضافت نقيب التمريض أن النقابة بصدد إعداد ملف حول مشاكل التمريض فى مصر والتحديات التى واجهتهم خلال الفترة الماضية على أن يتم دعوة وزير الصحة لمناقشتها والعمل على حلها إسهاماً فى تطوير قطاع التمريض والعمل على تنميته لتمكينه من القيام بدوره.

وأشارت النقيب إلى تشكيل لجنة لإدارة الأزمات بالوزارة والنقابة للتدخل لحل مشاكل التمريض فى حالة الطوارئ والظروف الحرجة وأكدت أن إدارة الأزمات على اتصال بكل المستشفيات على مدار اليوم سير عمل ونوبتجيات التمريض.