أعضاء الإخوان يهاجمون "المركز العربى للبحوث" ويسرقون أجهزة كمبيوتر

اعتدى عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، على مقر المركز العربى للبحوث والدراسات بحى الدقى، والذى يرأسه الكاتب عبد الرحيم على، منذ قليل، أثناء مشاركتهم فى مسيرة للإخوان.

وقالت شاهندة عبد الرحيم عبد الرحيم على، فى اتصال هاتفى بـ"اليوم السابع"، إن عدداً من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بعضهم يحمل أسلحة قاموا باقتحام مقر المركز العربى للبحوث والدراسات بحى الدقى الذى يرأسه والدها، مشيرة إلى أن 60 شخصاً من أعضاء الإخوان الذين كانوا يشاركون فى مسيرة لدعم الرئيس المعزول، قاموا بمهاجمة مقر المركز وقاموا بالاعتداء على الباحثين وبتكسير أجهزة العمل، مضيفة: "قاموا بسرقة 6 أجهزة كمبيوتر وطبعات وأجهزة مونتاج".

واتهمت شاهندة عبد الرحيم على، أعضاء جماعة الإخوان بالتخطيط لقتل والدها بعد قيامه بالكشف عن حقائق جماعة الإخوان المسلمين خلال الفترة الماضية.