الهلال الأحمر سلّم مدرسة المباركية لمحافظة باندا اتشيه

سلمت جمعية الهلال الأحمر امس مدرسة المباركية لمحافظة باندا اتشيه في اندونيسيا التي تأتي استكمالا لقرية المغفور له الشيخ جابر الأحمد. وقال رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الأحمر برجس البرجس في حفل تسليم المدرسة، ان تسليم المدرسة يأتي استكمالا لمشروع قرية جابر الأحمد التي افتتحت عام 2009.

وأضاف ان مدرسة المباركية تحتوي على فصول دراسية ومختبرات ومسرح وغرفة اجتماعات وقاعة للاجتماعات اضافة الى غرفة للإسعافات الأولية ومكتب لمدير المدرسة والاستقبال. وذكر انه تم بناء المدرسة في قلب طبيعة محافظة باندا اتشيه، مشيرا الى ان اسم مدرسة المباركية لم يأت من فراغ حيث يأتي نسبة الى اسم الشيخ مبارك الصباح، وتعد اول مدرسة في الكويت، وقد تأسست عام 1911. وقال البرجس اننا نشعر بكل الفخر والاعتزاز لمساعدتنا هذا الشعب الكبير بعد كارثة تسونامي، مضيفا ان الجمعية قامت بالنيابة عن شعب الكويت وحكومته بالمبادرات السريعة لخدمة المنكوبين في اندونيسيا، مضيفا ان الجمعية نفذت مشاريع عدة في اندونيسيا منذ كارثة تسونامي والزلازل المتكررة التي تعرضت لها منها محطات تنقية مياه واعادة البنية التحتية في المناطق المتضررة، مؤكدا ان المساعدات شملت اقليم باندا إتشيه وجزيرة سابانق ونياس اضافة إلى جوك جاكرتا وباقندران وسيرام وبادانغ. وذكر ان جمعية الهلال الأحمر نفذت عددا من المشاريع ومنها محطة تحلية مياه وبناء دور الأيتام اضافة إلى تسليم 300 قارب صيد مجهزة بالكامل في باندا إتشيه ونواحيها للصيادين، مضيفا ان المشاريع شملت ايضا اعادة تأهيل المدارس المدمرة وبناء المكتبات الدراسية وكفالة الأيتام والمئات من قوارب الصيد وجرافات ومعدات آلية وسيارات اسعاف اضافة إلى ارسال كميات كبيرة من مواد الاغاثة والمواد الطبية و65 آلية ثقيلة لفتح الطرق. من جانبه، قال القائم بالأعمال بالإنابة في سفارتنا بإندونيسيا ناصر الخالدي ان الكويت ترتبط بإندونيسيا بعلاقات وطيدة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومن ابرزها العمل الانساني.

وأضاف ان الكويت كانت وستظل الى جانب الشعب الاندونيسي الشقيق مشيرا الى المشاركة في افتتاح مدرسة المباركية بمحافظة باندا اتشيه، مؤكدا أنها ترسي دعامة جديدة من دعائم مسيرة الخير الكويتي. وذكر ان العمل الانساني في الكويت متأصل في نفوس ابنائه الذين عملوا على تطويره جيلا بعد جيل حتى اصبحت الكويت منارة للعمل الانساني بين دول العالم كافة. وعبر الخالدي عن بالغ شكره لجهود جمعية الهلال الاحمر الكويتي، متمنيا لها المزيد من التطور والازدهار في عملها الانساني والاغاثي.

بدوره، أشاد حاكم باندا إتشيه بيسار مخلص باشاه في كلمته بجهود الكويت في اغاثة المنكوبين بدول العالم، معربا عن بالغ شكره لكل المساعدات الكويتية لإندونيسيا لا سيما اقليم باندا إتشيه.

وأعرب عن بالغ شكره لبناء قرية جابر الأحمد في اقليم باندا إتشيه واستكمال المشروع ببناء مدرسة المباركية معربا عن بالغ شكره لجميع الجهود الانسانية لجمعية الهلال الاحمر الكويتي.

وقال ان الكويت سباقة في تقديم المساعدات الانسانية، مشيدا بجهود البرجس وحضوره وإشرافه على افتتاح مدرسة المباركية في قرية جابر الأحمد الجابر الصباح. وقد حضر مراسم تسليم المدرسة كل من حاكم مدينة باندا اتشيه بيسار مخلص باشاه وأمين عام المحافظة ممثل المحافظ تيكو ستيابودي والقائم بالأعمال بالانابة في سفارتنا بجاكرتا ناصر الخالدي وعضو مجلس الادارة بجمعية الهلال الاحمر وأمين السر الفخري سعد الناهض ورئيس الصليب الاحمر الإندونيسي في باندا اتشيه تيكو علاء الدين شاه.