المشروبات الغازية خلال الحمل تزيد من الأجيال المصابة بحساسية الصدر والأنف

كتب : أ ش أ الجمعة 23-08-2013 15:21

أكد الدكتور مجدي بدران، استشاري الأطفال وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة وزميل معهد الطفولة بجامعة عين شمس، أن شرب المياه الغازية خلال فترة الحمل يزيد من احتمالات نشأة أجيال جديدة مصابة بحساسية الصدر والأنف.

وأضاف بدران أن الدراسات الحديثة أرجعت هذا الأثر إلى تعرض الأجنة المبكر لمكسبات الطعم واللون والرائحة والمحليات الصناعية والمواد الحافظة ما يزيد من فرص الإصابة بالحساسية ويقلل من فرص استيطان وتكاثر البكتريا النافعة التي يتناسب وجودها عكسيا مع معدلات الإصابة بالحساسية.

وأشار إلى أن المشروبات الغازية تحرم الإنسان من شرب المياه والمشروبات المغذية وتزيد من معدلات الإصابة بالسمنة في المستقبل وهشاشة العظام وتسوس الأسنان وقلة التركيز والعصبية والصداع.

وتابع أن المشروبات الصناعية والمياه الغازية تخدع حواس الإنسان فألوانها تبهر العين ورائحتها تجذب الحواس ومكسبات الطعم الموجودة بها تجعلها مقبولة التذوق، ويحيد التبريد حتى في اللمس.

وطالب الدكتور بدران بضرورة تثقيف الأجيال وتوعيتهم لمخاطر المياه الغازية والمشروبات الصناعية والعمل على العودة بالمشروبات الطبيعية، خاصة عصائر الفاكهة الطبيعية والألبان، مشيرا إلى ضرورة امتناع الحوامل عن تناول المشروبات الصناعية لوقاية الأجنة من الإصابة بحساسية الصدر والأنف.