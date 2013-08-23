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الإخوان تفشل فى تنظيم أربع مسيرات بالمنوفية بسبب رفض الأهالي

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الإخوان تفشل فى تنظيم أربع مسيرات بالمنوفية بسبب رفض الأهالي الإخوان تفشل فى تنظيم أربع مسيرات بالمنوفية بسبب رفض الأهالي

الاخوان تفشل فى تنظيم اربع مسيرات بالمنوفية بسبب رفض الاهالى

حاول أعضاء تنظيم الاخوان المسلمين بمحافظة المنوفية تنظيم مسيرة بمدينة تلا بمحافظة المنوفية – امام مسجد الشهيد جودة – للتاكيد على دعمهم للشرعية ولرفض الإنقلاب العسكرى والمطالبة بعودة الرئيس للبلاد –على حد قولهم – إلا أن السيدات من اهالى المركز قاموا بإلقاء القمامة والمياة المعكرة عليهم فيما هاجمهم مجموعة من الشباب من ابناء المركز مما أجبرهم على سحب أنفسهم والهروب من مكان التنظيم .

فيما نظم العشرات من اعضاء التنظيم مسيرة اخرى بقرية صراوة التابعة لمركز اشمون بالمنوفية بعمل مسيرة جابت شوارع القرية مطالبين بحق الشهداء فى فض الإعتصامات برابعة والنهضة ورمسيس ، مرددين هتافات ” يسقط يسقط حكم العسكر – الاخوان قالتها قوية الاخوان مش بلطجية – ياشهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح ” ، فيما تقدم المسيرة عدد من النساء والاطفال، وقام الأهالى بإعتراضهم مما اجبرهم على فض المسيرة .

كما نظم المئات من أبناء محافظة المنوفية وقفتان للتنديد بالانقلاب العسكرى الدموى وطالبوا بعودة الشرعية واعداد السيسى ففى مدينة السادات شارك الالاف فى الوقفة التى انطلقت من أمام مسجد النور بالمنطقة الرابعة وتعالت الهتافات:”يسقط يسقط حكم العسكر”،”الداخلية بلطجية”،”الانقلاب هو الإرهاب”،”يا الله يا الله قتلوا اخواتنا في الصلاة”. كما حمل المشاركون أعلام ، وصورا للدكتور محمد مرسي، وكذلك صورا تعرض نماذج لمذابح الانقلابيين المتعددة وصور شهداء مدينة السادات ,وفى قرية الخطاطبة بمدينة السادات نظم أبناء القرية مسيرة حاشدة انطلقت من أمام مسجد الغنايمة أكبر مساجد القرية تنديدا بمجازر الانقلابيين وتعالت الهتافات الغاضبة من الإجراءات التي انتهجتها سلطات الانقلاب من حملات اعتقال للرموز السياسية الرافضة لحكم الانقلابيين، والقتل المتعمد للمعتقلين بالسجون، ومنها: “اقتل واحد اقتل 100 مرسي رئيس ومعاه الشرعية، وحياة دمك يا شهيد ثورة تاني من جديد، فوضت فوضته خلاص قتلوا اخواتنا بالرصاص، بص وشوف أنا إرهابي أنا مخطوف، والانقلاب هو الارهاب”, ولكنهم ايضا فضوا مسيرتهم عقب وصول معلومات عن تحركات امنية .

الاخوان تفشل فى تنظيم اربع مسيرات بالمنوفية بسبب رفض الاهالى 2

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