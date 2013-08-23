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بالصور| فعاليات مهرجان "الشبح" في هونج كونج

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بالصور| فعاليات مهرجان "الشبح" في هونج كونج بالصور| فعاليات مهرجان "الشبح" في هونج كونج

كتب : إنجي رأفت الجمعة 23-08-2013 16:02

بدأ مهرجان "الشبح" في مدينة هونج كونج بالصين، ويتم الاحتفال بهذا المهرجان في الشهر السابع من التقويم القمري، وفقًا للمعتقدات الصينية التي تقول إنه في هذا التوقيت تنتشر أرواح الموتى حول الأرض.

وتعتمد فعاليات المهرجان على الاحتفال في الشوارع وتقديم الأطعمة الصينية التقليدية في المطاعم، ويحرق الصينيون الأموال وعيدان البخور أمام منازلهم لاعتقادهم أن حرقها يجلب لهم الحظ في هذا اليوم.

وتقدم المسارح والأوبرا في الصين عروضًا خاصة للاحتفال بالمهرجان، وتنتشر عروض الرقص الصيني في الشوارع بالعصيان الخشبية والملابس الصينية.

ويحتفل بالمهرجان أكثر من 1.2 مليون شخص كل عام، ويحضره عدد كبير من السياح، فهو يعتبر أهم مهرجان ثقافي في الصين.

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