وليام هيج: بريطانيا تعتقد أن نظام الأسد شن هجوما كيميائيا في دمشق

كتب : أ ف ب الجمعة 23-08-2013 17:13

صرح وزير الخارجية البريطاني وليام هيج، اليوم، بأن الحكومة البريطانية تعتقد أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد يقف وراء هجوم بأسلحة كيميائية بالقرب من دمشق هذا الأسبوع.

وقال هيج، في تصريح للتلفزيون، "نعتقد أنه هجوم كيميائي شنه نظام الأسد على نطاق واسع لكننا نود أن تتمكن الأمم المتحدة من التحقق من ذلك"، مضيفا أن "التفسير الوحيد الممكن لما شاهدناه هو أنه هجوم كيميائي"، موضحا "إن لا تفسير آخر معقولا من جراء هذا العدد الكبير من الضحايا في منطقة صغيرة".

وتابع الوزير البريطاني أنه أمر لا يمكن لعالم إنساني ومتحضر تجاهله، رافضا أي فرضية تشير إلى احتمال أن يكون مقاتلو المعارضة دبروا الهجوم لاتهام نظام الأسد زورا.

وقال "أعتقد أن فرص أن يكون ذلك ضئيلة إلى حد مثير للسخرية".