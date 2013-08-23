المصريون بفرنسا والسويد يتظاهرون لرفض التدخلال الدولية وفضح ممارسات "الإخوان"

كتب : بهاء الدين محمد منذ 45 دقيقة

أعلنت حركة ميدان التحرير، بفرنسا، عن تنظيم مسيرة حاشدة، الأحد المقبل، تنطلق من أمام السفارة المصرية بباريس، وتنتهى بساحة "توركاديرو"، أمام برج إيفل، ليتم عرض مادة إعلامية تتضمن جرائم "الإخوان" التي يتجاهلها الإعلام الغربي، من خلال شاشة عرض كبيرة في الميدان، وذلك لدعم مصر في مواجهة التدخلات في شؤونها الداخلية.

وقال أحمد إسماعيل، منسق الحركة، إن هذه المسيرات تأتي تأكيدًا لاستمرار نشاطهم الداعم لمطالب المصريين في الداخل، رافضاً الانتقادات التي وجهها له عدد من النشطاء المصريين في فرنسا. وأضاف: "سننزل للمطالبة بحظر نشاط جماعة الإخوان المجرمين، ومصادرة تمويلها، وتصنيفها كجماعة إرهابية، ومخاطبة جميع الدول التي تشجب الإرهاب، لوضعها على قوائم الجماعات الإرهابية، وتجميد مصادر تمويلها، كما نرفض كافة أشكال التدخل الخارجي".

في سياق متصل، قال محمد سليمان، الناشط المصري في السويد، وأحد منسقي حملة "تمرد" هناك، إنهم سيتظاهرون يوم الأحد المقبل، في ستكهولم، بساحة "تى سنترال"، لمدة ساعتين، ويتضمن التظاهرة كلمات من بعض النشطاء السياسيين بالسويد، ثم يتم بعد ذلك التحرك في مسيرة كبيرة، باتجاه مقر الاتحاد الأوروبي بالسويد، للتنديد بالتدخل في شؤون مصر.