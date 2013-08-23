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بالصور .. مؤيدى الرئيس المعزول بالشرقية يتظاهرون لعودة الشرعية

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بالصور .. مؤيدى الرئيس المعزول بالشرقية يتظاهرون لعودة الشرعية بالصور .. مؤيدى الرئيس المعزول بالشرقية يتظاهرون لعودة الشرعية

نظم اليوم التحالف الوطنى لدعم الشرعية بمركز الحسينية بالشرقية وقفة حاشدة أمام مسجد الأوقاف عقب صلاة الجمعة تنديدا بالممارسات الإرهابية للإنقلابيين.

و ردد المتظاهرون الهتافات المنددة بالإنقلاب العسكرى الدموي فى ومنها ” إسلامية .. إسلامية .. رغم أنف العلمانية – قالوا سيسي .. قالوا منصور .. الأول خان والتاني طرطور – إحنا الشعب ودي كلمتنا، يرجع مرسي نرجع بيتنا – ارحل يا سيسي – مرسي هو رئيسي” الحكاية مش إخوان، الحكاية شعب اتهان ” الحكاية مش إخوان  هي حرب علي الاسلام ” الحكاية مش إخوان، الحكاية عسكر خان ” .

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