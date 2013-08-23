بالصور .. مؤيدى الرئيس المعزول بالشرقية يتظاهرون لعودة الشرعية

نظم اليوم التحالف الوطنى لدعم الشرعية بمركز الحسينية بالشرقية وقفة حاشدة أمام مسجد الأوقاف عقب صلاة الجمعة تنديدا بالممارسات الإرهابية للإنقلابيين.

و ردد المتظاهرون الهتافات المنددة بالإنقلاب العسكرى الدموي فى مصر ومنها ” إسلامية .. إسلامية .. رغم أنف العلمانية – قالوا سيسي .. قالوا منصور .. الأول خان والتاني طرطور – إحنا الشعب ودي كلمتنا، يرجع مرسي نرجع بيتنا – ارحل يا سيسي – مرسي هو رئيسي” الحكاية مش إخوان، الحكاية شعب اتهان ” الحكاية مش إخوان هي حرب علي الاسلام ” الحكاية مش إخوان، الحكاية عسكر خان ” .