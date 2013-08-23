بلاغ ضد صاحب مخبر بقيامه بالتعدي علي مفتشي تموين في سوهاج‎

تلقي اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج إخطار من مركز شرطة المنشاة من كلا احمد عبد الستار محمد 25 سنة مفتش تموين بادارة المنشاة التموينية، ومحمد عبد الرحمن محمد سن 28 مفتش بذات الادارة .

حيث كان البلاغ ضد احمد محمد فاضل صاحب مخبز طباقي لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات .

وقام المدعو صاحب المخبز بالتعدى عليهما واولاده بالسب والشتم وعقب عودتهما للادارة التموينية فوجئا بحضور المذكور واولاده وتعدي ايضًا عليهما بالسب والشتم وكلفت ادارة البحث الجنائي بضبط المتهمين والتحري بالواقعه وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة للتصرف .