أخبار عاجلة

الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017 -
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا -
إعلان جمارك القاهرة عن مزاد للسيارات وتحدد موعد وشروط دخول المزاد وماركات السيارات -
بعد القبض على المتهمة بالجمع بين زوجين بأكتوبر || "زوجي كان عارف وهتجوز الثاني بعد خلع الأول" -
بالصور || بيرة ونفايات طبية وحيوانات ميتة فى مستشفى -
نقيب الصيادين يؤكد السمك سيصل لسعر تاريخي صادم خلال أيام "ومحدش هيلاقيه" .. ويكشف يكشف أسباب الارتفاع المفاجئ -
وزارة المالية تقرر زيادة الضرائب على الشاى والنسكافية ابتداء من يوليو القادم .. تعرف عليها -
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

بلاغ ضد صاحب مخبر بقيامه بالتعدي علي مفتشي تموين في سوهاج‎

  • 9
Google+ Print
بلاغ ضد صاحب مخبر بقيامه بالتعدي علي مفتشي تموين في سوهاج‎ بلاغ ضد صاحب مخبر بقيامه بالتعدي علي مفتشي تموين في سوهاج‎

تلقي اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج إخطار من مركز شرطة المنشاة من كلا احمد عبد الستار محمد 25 سنة مفتش تموين بادارة المنشاة التموينية، ومحمد عبد الرحمن محمد سن 28 مفتش بذات الادارة .

حيث كان البلاغ ضد احمد محمد فاضل صاحب مخبز طباقي لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات .

وقام المدعو صاحب المخبز بالتعدى عليهما واولاده بالسب والشتم وعقب عودتهما للادارة التموينية فوجئا بحضور المذكور واولاده وتعدي ايضًا عليهما بالسب والشتم وكلفت ادارة البحث الجنائي بضبط المتهمين والتحري بالواقعه وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة للتصرف .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا