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الداخلية: القبض على 19 من قيادات وكوادر تنظيم الإخوان في 8 محافظات

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الداخلية: القبض على 19 من قيادات وكوادر تنظيم الإخوان في 8 محافظات الداخلية: القبض على 19 من قيادات وكوادر تنظيم الإخوان في 8 محافظات

أكد مصدر أمنى بوزارة الداخلية ، اليوم أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على 19 من القيادات والكوادر التنظيمية والإدارية لتنظيم الإخوان في 8 محافظات من بينهم عضوان سابقان بمجلس الشعب المنحل وأحد العناصر المتطرفة المخالطة للعناصر التكفيرية بشمال سيناء .

وقال المصدر الأمني – في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إنه تم إلقاء القبض على 3 من قيادات الجماعة بمطروح و4 من قيادات الجماعة بالقليوبية من بينهما محمد مكاوى ، وسيد إمام عضوي مجلس الشعب المنحل ، وأحد القيادات الإخوانية بالسويس ، و6 بالفيوم ، وآخر بأسيوط ، وآخر بالبحر الأحمر ، وآخر بشمال سيناء من العناصر المتطرفة المخالطة للعناصر التكفيرية ، بالإضافة إلى قياديين بسوهاج .
> وأكد المصدر الأمني على مواصلة الجهود على كشف عناصر تنظيم الإخوان الصادر بحقها قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة.

ا.ش.ا

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