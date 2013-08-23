بالأرقام والفيديو .. ماذا فعل جاريث بيل لكي = 99 مليون يورو

هل يستحق جاريث بيل نجم توتنام هوتسبر، ما سيدفعه فيه ريال مدريد والمقدر بقيمة 99 مليون يورو؟ هذا هو السؤال الأهم لمتابعي الصفقة الأغلى في التاريخ.

جاريث بيل -24 عاما- في قمة نضجه الكروي، انضم إلى توتنام هوتسبر في صيف 2007 من ساوثامبتون بقيمة 14.7 مليون يورو فقط.

وشارك منذ تاريخه مع توتنام خلال بطولات الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا، ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس رابطة المحترفين بجانب مباريات دولية مع منتخب ويلز.

ويستعرض FilGoal.com أبرز إحصائيات جاريث بيل في تاريخه الكروي.

- سجل جاريث بيل 72 هدفا خلال كل المباريات التي لعبها، سواء مع توتنام أو ساوثامبتون أو حتى منتخب ويلز والمقدرة بـ289 مواجهة.

- تطور أداء بيل من مركز الظهير الأيسر، حتى وصل إلى مهاجم في بعض الأحيان.

- صنع اللاعب الأعسر 77 هدفا لزملائه، وعليه هدف سجله بالخطأ في مرماه كان أمام ليفربول الموسم الماضي وفاز توتنام 2-1، سجل هدفا وصنع أخر وأحرز هدف الحمر في مرماه.

- شارك بيل في 146 مباراة بالدوري الإنجليزي سجل فيها 43 هدفا، وصنع 31.

- لم يحصل جاريث بيل طوال مسيرته سوى على بطاقة حمراء واحدة كانت في الدوري الإنجليزي، في المقابل نال 29 بطاقة صفراء.

- في دوري أبطال أوروبا لعب تسع مباريات وسجل أربعة أهداف وصنع مثلهم، بجانب مبارتين في الأدوار التمهيدية صنع خلالهما خمسة أهداف.

- الهداف الويلزي له ستة أهداف دولية بين مباريات رسمية وودية وصنع خمسة، هذا خلال 14 مباراة بتصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال، بجانب 12 لقاء ودي.

- لعب بيل في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي 40 مباراة سجل فيهم خمسة أهداف وصنع 11 هدفا.

- بالنسبة لطريقة تسجيل بيل للأهداف، فقد سجل ستة أهداف بقدمه اليمنى و40 باليسرى من تسديدات متحركة.

- لدى جاريث بيل 11 هدفا من ركلة حرة وستة بالرأس، وركلتي جزاء، وتسديدتين بعيدة المدى.

- ومن خلال إحصائيات بيل يتضح أن الهداف الويلزي يبرز في أخر نصف ساعة من المباراة، إذ سجل فيها 34 هدفا من إجمالي 72 هدفا.

هذه أرقام جاريث بيل في مسيرته الكروية، وهي التي جعلته يستحق 99 مليون يورو من وجهة نظر ريال مدريد.