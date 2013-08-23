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نزوح عشرات الأسر بمديرية بنى العوام فى اليمن نتيجة انهيارات صخرية

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نزوح عشرات الأسر بمديرية بنى العوام فى اليمن نتيجة انهيارات صخرية نزوح عشرات الأسر بمديرية بنى العوام فى اليمن نتيجة انهيارات صخرية

أدت انهيارات صخرية بمنطقة بنى الذواد وآل القحمى بمديرية بنى العوام محافظة حجة التى تقع الشمال الغربى للعاصمة صنعاء، وتبعد عنها بحدود 123 كيلو مترا- إلى نزوح عشرات الأسر بعد تعرض منازلهم للتشققات والانهيارات نتيجة الأمطار الغزيرة التى شهدتها المديرية مؤخرا.

واطلعت اللجنة المكلفة من محافظ حجة برئاسة رصاص النمر مدير المديرية على الانهيارات والإضرار، محذرة فى ذات الوقت أهالى منطقة القلعة من انهيارات جديدة تهدد منازلهم، إلى ذلك وزع فرع جمعية الهلال الأحمر بالمحافظة مساعدات إيوائية متكاملة للأسر المنكوبة تشمل خيام وفرش وبطانيات، مناشدة أصحاب الأيادى الخيرة المساهمة فى مساعدة الأسر المتضررة من الانهيارات الصخرية.

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