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أمل جديد لعلاج مرضى الروماتويد المفصلى

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أمل جديد لعلاج مرضى الروماتويد المفصلى أمل جديد لعلاج مرضى الروماتويد المفصلى

أكد الدكتور عادل محمود، أستاذ ورئيس قسم الروماتيزم بجامعة عين شمس أن الروماتويد المفصلى هو أحد أشهر أمراض الروماتيزم والمناعة، ويصيب المرضى فى أى عمر، لكنه أكثر حدوثا فى الشريحة العمرية من30 إلى 50 عاما، ويصيب السيدات بنسبة 3:1 أكثر من الرجال.

وأضاف محمود فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مرض الروماتويد هو أحد الأمراض المزمنة وعلاجه يعتمد على استخدام بعض العقاقير التى تعود بجهاز المناعة إلى درجة نشاطه الطبيعية، وأصبح حديثا لدينا العديد من العقاقير البيولوجية المناعية التى توقف تماماً نشاط المرض وتحمى المريض من مضاعفات المرض ولذا فهذه العقاقير تعتبر أملا جديدا لمرضى الروماتويد المفصلى.

وأوضح أستاذ ورئيس قسم الروماتيزم بجامعة عين شمس أن من أهم أعراض مرضى الروماتويد هو تواجد الآلام قد تكون مصاحبة بتورم فى المفاصل خاصة مفاصل اليدين والقدمين عند التحول من السكون إلى الحركة، وعلى سبيل المثال عند الاستيقاظ من النوم وحدوث تيبس فى المفاصل بدرجات متفاوتة خاصة فى الصباح، مشيرا إلى أن يتم تشخيص المريض بفحصه إكلينيكيا وقد يحتاج إلى عمل بعض تحاليل للدم وأشعة عادية على اليدين.

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مصر 365