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"الإخوان" يستوقفون السيارات وحافلات الركاب ليرسموا عليها شعار "رابعة"

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"الإخوان" يستوقفون السيارات وحافلات الركاب ليرسموا عليها شعار "رابعة" "الإخوان" يستوقفون السيارات وحافلات الركاب ليرسموا عليها شعار "رابعة"

كتب : توفيق شعبان الجمعة 23-08-2013 16:42

استوقف أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى سيارات المارة وحافلات الركاب ليرسموا عليها شعار "الأصابع الأربعة" رمز "رابعة العدوية" والعبارات المنددة بما أسموه "الانقلاب العسكري".

كما نشبت مشادة كلامية بين أنصار الرئيس المعزول وأهالي منطقة الجيزة أمام مسجد الاستقامة تحت كوبري الجيزة، بسبب هتافاتهم المنددة بشيخ الأزهر ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح .

وقام العشرات من أهالي المنطقة بإلقاء زجاجات المياه الفارغة عليهم، ما أثار غضب أنصار الرئيس المعزول فاشتبكوا معهم، حتى تدخل البعض لفض الاشتباك.

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