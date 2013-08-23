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مسيرة "الإخوان" تطوف شوارع العمرانية وتشابك بالألفاظ بين "الأخوات" والأهالي

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مسيرة "الإخوان" تطوف شوارع العمرانية وتشابك بالألفاظ بين "الأخوات" والأهالي مسيرة "الإخوان" تطوف شوارع العمرانية وتشابك بالألفاظ بين "الأخوات" والأهالي
المسيرة توقف حركة المرور وأصحاب المحلات يغلقون لخوفهم من اعتداء أنصار المعزول

كتب : سلامة عامر منذ 25 دقيقة

طافت مسيرة تضم المئات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، التي تجمعت أمام مسجد خاتم المرسلين بمنطقة العمرانية عقب صلاة الجمعة بشوارع الثلاثيني والتعمير ومنشية الصدر والزهراء، رافعين لافتات وصور مؤيدة لمرسي، وهتافات تندد بفض قوات الأمن اعتصامي رابعة والنهضة رافعين شعار رابعة بالأصابع الأربعة.

كما رددوا هتافات مناهضة للجيش والشرطة أثناء مسيرتهم، منها "الداخلية هي هي.. الداخلية بلطجية" و"يلة يامصري أخرج من دارك خرج مبارك" و"إسلامية إسلامية".

وتسببت المسيرة في توقف الحركة المرورية للسيارات بشوارع ترعة الزمر في الاتجاة القادم من الهرم للمنيب وخاتم المرسلين في الاتجاة القادم إلى شارع عثمان محرم بالطالبية، وأغلق أصحاب المحلات التجارية محلاتهم أثناء مرور المسيرة بشوارع التعمير ومنشية الصدر والثلاثيني والعروبة تخوفا من وقوع اشتباكات بين أنصار مرسي والأهالي.

فيما وقعت مشادات لفظية بين عدد من السيدات من معارضي مرسي في شارع العروبة وإحدى قائدات السيارات المؤيدة للمعزول التي كانت تسير خلف المسيرة بسبب هتافات أنصار مرسي ضد الجيش والشرطة، ورددت المعارضات الهتافات المؤيدة للقوات المسلحة واتهموا أنصار مرسي في قتل الجنود في رفح، لولا تدخل العقلاء من الطرفين لفض المشادات قبل تطور الأمور.

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