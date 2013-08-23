الأهالي يفضون مسيره للإخوان بمركز بني مزار بالمنيا

قام بعض أهالي قرية أبو جرج بمركز بني مزار بالمنيا بفض مسيرة للاخوان المسلمون وأطلقوا النيران في الهواء لتفريقها إنتقامًا منهم علي الاحداث الدامية التي شهدتها القرية منذ نحو أربعة أيام ونتج عنها مقتل إثنين خلال مسيره للأخوان بالقريه .

كانت قد خرجت عقب صلاة الجمعه مسيرة من امام مسجد حمزة بمركز بني مزار وعقب تجمع المئات عقب صلاة الجمعه للإنضمام والخروج في مسيرة جمعة الشهيد وامام منطقة كوبري ابو الليل هاجم الاهالي المسيره عندما تم ترديد هتافات معادية للجيش، وقام البعض بإطلاق أعيرة نارية في الهواء لتفريقها وذلك دون وقوع أية إصابات .