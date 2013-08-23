حزب الدستور يعزي أسر شهداء المنوفيه في حادثة رفح

قام وفد من اعضاء حزب الدستور من محافظات مصر بزيارة اهالي الشهداء من المجندين وتقديم واجب العزاء لهم.

> وضم الوفد كل من امناء العمل الجماهيري و امين التنظيم بالحزب جميلة اسماعيل و امين الاعلام خالد داوود و امين العمل الجماهيري وليد جبريل و امين المنوفية مصطفي السيد بًزيارة اسر الشهداء عبدالرحمن حسين عبدالمحسن في كفر طنبدي شبين الكوم و من كفر مصيلحه الشهيد احمد عبد العاطي و سيد صلاح عبداللطيف والشهيد احمد عبد الشافي