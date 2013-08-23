قام وفد من اعضاء حزب الدستور من محافظات مصر بزيارة اهالي الشهداء من المجندين وتقديم واجب العزاء لهم.
> وضم الوفد كل من امناء العمل الجماهيري و امين التنظيم بالحزب جميلة اسماعيل و امين الاعلام خالد داوود و امين العمل الجماهيري وليد جبريل و امين المنوفية مصطفي السيد بًزيارة اسر الشهداء عبدالرحمن حسين عبدالمحسن في كفر طنبدي شبين الكوم و من كفر مصيلحه الشهيد احمد عبد العاطي و سيد صلاح عبداللطيف والشهيد احمد عبد الشافي
حزب الدستور يعزي أسر شهداء المنوفيه في حادثة رفح
قام وفد من اعضاء حزب الدستور من محافظات مصر بزيارة اهالي الشهداء من المجندين وتقديم واجب العزاء لهم.