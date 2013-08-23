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بالصور .. القبض على 6 من قيادات الإخوان بالفيوم

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بالصور .. القبض على 6 من قيادات الإخوان بالفيوم بالصور .. القبض على 6 من قيادات الإخوان بالفيوم

ألقت أجهزة الأمن بالفيوم القبض على 6 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين بالفيوم . والمقبوض عليهم هم : ” الدكتور محمد محمد المكاوى 36 سنه طبيب بمستشفى الحميات ومدير مستشفى مكة التخصصى ، والمطلوب ضبطه فى قضايا بدائرة مديرية أمن القاهرة والمتعلقة باعتصام رابعة العدوية، ورمضان أحمد رمضان 50 سنه صاحب مزرعة دواجن فى قرية الصالحية بمركز الفيوم ، ونور على نور47 سنه طبيب بيطرى من قرية العدوة ، وخليل امين على 37 سنه محاسب من قرية البسيونية بمركز الفيوم ، ورمضان جمعه رمضان 49 سنةعامل من الجيزة ، وبدوى زكى عبد العليم 57 سنة مدرس من قرية العدوة . وتبين ان المضبوطين قاموا بالتحريض على المظاهرات ، تم تحرير المحاضر اللازمة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق .

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