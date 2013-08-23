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الإخوان يطوفون شوارع حدائق حلوان.. والجيش يأمن كنيسة "مارى جرجس"

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الإخوان يطوفون شوارع حدائق حلوان.. والجيش يأمن كنيسة "مارى جرجس" الإخوان يطوفون شوارع حدائق حلوان.. والجيش يأمن كنيسة "مارى جرجس"

نظم العشرات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين فى منطقة حدائق حلوان مسيرة جابت الشوارع الرئيسية بالمنطقة مطالبة بعودة المعزول.

وحمل المتظاهرون صور الرئيس الإخوانى وأعلام صفراء اللون بها شعار "أربعة أصابع" – فى إشارة إلى رابعة- مرددين هتافات "يسقط يسقط حسنى مبارك" و"رابعة.. رابعة".

وفى السياق نفسه، شددت قوات الجيش المصرى من إجراءات الأمن حول كنيسة "مارى جرجس" بوسط منطقة "حدائق حلوان" خلال المسيرة، خوفا من اقتحامها أو إحداث أى عمليات شغب بجوارها.

وكانت قد تعرضت الكنيسة منذ عدة أيام لاعتداءات من بلطجية حيث حاولوا اقتحامها وإشعال النيران بها لكن قام أهالة حدائق حلوان بالتصدى لهم وإجبارهم على التراجع.

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