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ننشر توزيع درجات الثانوية العامة للعام الدراسى المقبل بعد اعتمادها

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ننشر توزيع درجات الثانوية العامة للعام الدراسى المقبل بعد اعتمادها ننشر توزيع درجات الثانوية العامة للعام الدراسى المقبل بعد اعتمادها

أكد محمد نادر آمين اتحاد طلاب مدارس ، أن الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، اعتمد توزيع درجات الثانوية العامة الجديدة، كما اقترحها أعضاء المجلس التنفيذي بالإتحاد، ليكون هو أخر تعديل للنظام وهو النهائي، لافتا إلي أن الوزارة وستنشره علي موقعها الرسمي تحت مسمي "تعديلات القرار الوزاري رقم 88 بشأن نظام الصف الثالث الثانوي".

وأوضح نادر، في تصريحات خاصة لليوم السابع أن طلاب الثانوية بمختلف الأقسام سيدرسون 3 مواد أساسية هم "اللغة العربية من 80 درجة، واللغة الأجنبية الأولى من 50 درجة، واللغة الأجنبية الثانية من 40 درجة.

أما عن المواد التخصصية، فقال إن طلاب شعبة العلمي علوم، سيدرسون مواد "الكيمياء من 60 درجة، والفيزياء 60 درجة، والأحياء 60 درجة، والجيولوجيا من 60 درجة، وشعبة العلمي ، "مواد الكيمياء 60 درجة، والفيزياء 60 درجة، والرياضيات التطبيقية 60 درجة ، والرياضيات البحتة من 60 درجة"، وشعبة الأدبي مواد "التاريخ 60 درجة، والجغرافيا 60 درجة، والفلسفة والمنطق 60 درجة، وعلم النفس والاجتماع 60 درجة".

وأضاف، أن النظام الجديد أقر بوجود إعادة قيد للطالب مرة واحدة، ثم يحول إلي نظام منازل وذلك في حال تغيبه 15 يوم متصلة أو 30 يوم منفصلة، وبالنسبة للقصص المقررة فأن اللغة العربية قصة " عبقرية العقاد "، واللغة الأجنبية الأولي قصة " the prisoner of zenda "، مشيرا إلي أن طلاب جميع الشعب ستدرس 3 مواد لا تضاف للمجموع " التربية الدينية، والتربية الوطنية، والاقتصاد والإحصاء.

وقال نادر، إن مواد " الكيمياء، والفيزياء، والأحياء، والتاريخ، والجغرافيا، والفلسفة والمنطق، وعلم النفس والاجتماع"، سيستكمل الطالب باقي المنهج ولن يتم إضافة أي جديد عليه، عل عكس مادة الجيولوجيا سيتم حذف أجزاء من المنهج ولن يتم دراستها كاملة، وطلاب العلمي رياضة سيتم إضافة جزء المستوي الرفيع على المنهج المقرر.

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مصر 365

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