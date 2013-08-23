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جيبوتى تؤيد ثورة ٣٠ يونيو وتدعم موقف مصر بالاتحاد الأفريقى

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جيبوتى تؤيد ثورة ٣٠ يونيو وتدعم موقف مصر بالاتحاد الأفريقى جيبوتى تؤيد ثورة ٣٠ يونيو وتدعم موقف مصر بالاتحاد الأفريقى

أعلن السفير "خالد طه" سفير فى جيبوتى، أنها تؤيد ثورة الشعب المصرى فى ٣٠ يونيو وموقفها أمام مجلس السلم والأمن والاتحاد الأفريقى فى إطار العلاقات التاريخية التى تربطها مع مصر.

جاء ذلك فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، قبل مغادرته القاهرة متوجها إلى جيبوتى وقال: إن العلاقات بين مصر وجيبوتى تاريخية حيث لعبت مصر عبد الناصر دورا تاريخيا فى استقلالها ومازالت الأسرة الجيبوتية تتذكر هذا الدور فى احتفالاتها الشعبية بل ووصل الأمر إلى الأغانى الشعبية فى احتفال السبوع بالمواليد حيث يغنون للمولود بأن يكبر ويكون مثل عبد الناصر.

وقال: إن العلاقات المصرية الجيبوتية تحتاج لتدشين خط طيران بين البلدين وأن مسئولين جيبوتيين بحثوا الأمر مع مسئولى مصر للطيران ونأمل أن يتم ذلك خلال العام الحالى لخدمة حركة ركاب الترانزيت والتجارة بين البلدين خاصة وأن جاليات فرنسية وأوروبية وعربية تعمل فى جيبوتى ويرغبون فى زيارة مصر للقيام بجولات سياحية.

وأضاف: أن عدد المصريين فى جيبوتى صغير جدا حيث يبلغون حوالى ٢٠٠ مصرى يعملون فى قطاعى الطب والمقاولات، كما أن حركة التجارة ضعيفة جدا لذلك فإن تدشين خط طيران بين البلدين سيساعد على زيادة حركة التجارة والاستثمارات المصرية حيث إن السوق الجيبوتى سوق خصب للاستثمارات.

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مصر 365

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