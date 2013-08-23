اشتباكات بين الإخوان وأهالي قرية صفط تراب بالمحلة بعد خطبة الجمعة

شهدت قرية صفط تراب مركز المحلة ، اشتباكات بين أنصار جماعة الإخوان المسلمين والأهالي والمصلين ، بعد قيام شيخ مسجد الصفا ويدعى (سامح عبد الحميد) المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين ، بتجميع أنصار الجماعة ، وقيامه بالتحريض على القوات المسلحة ، والفريق أول عبد الفتاح السيسي .

والجدير بالذكر أنه عقب الصلاة مباشرة طلب عامل المسجد من أنصار الجماعة بعدم التواجد بالمسجد بتعليمات من وزير الأوقاف ، مما دفع أنصار الجماعة للاشتباك معه ، وقام الأهالي بمناصرة عامل المسجد ، وحدث تراشق بالألفاظ وتشابك بالأيدي بين الطرفين ، وانسحب أعضاء الجماعة بعدما كاد الأهالي أن يفتكوا بهم.