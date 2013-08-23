أخبار عاجلة

الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017 -
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا -
إعلان جمارك القاهرة عن مزاد للسيارات وتحدد موعد وشروط دخول المزاد وماركات السيارات -
بعد القبض على المتهمة بالجمع بين زوجين بأكتوبر || "زوجي كان عارف وهتجوز الثاني بعد خلع الأول" -
بالصور || بيرة ونفايات طبية وحيوانات ميتة فى مستشفى -
نقيب الصيادين يؤكد السمك سيصل لسعر تاريخي صادم خلال أيام "ومحدش هيلاقيه" .. ويكشف يكشف أسباب الارتفاع المفاجئ -
وزارة المالية تقرر زيادة الضرائب على الشاى والنسكافية ابتداء من يوليو القادم .. تعرف عليها -
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

اشتباكات بين الإخوان وأهالي قرية صفط تراب بالمحلة بعد خطبة الجمعة

Google+ Print
اشتباكات بين الإخوان وأهالي قرية صفط تراب بالمحلة بعد خطبة الجمعة اشتباكات بين الإخوان وأهالي قرية صفط تراب بالمحلة بعد خطبة الجمعة

شهدت قرية صفط تراب مركز المحلة ، اشتباكات بين أنصار جماعة الإخوان المسلمين والأهالي والمصلين ، بعد قيام شيخ مسجد الصفا ويدعى (سامح عبد الحميد) المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين ، بتجميع أنصار الجماعة ، وقيامه بالتحريض على القوات المسلحة ، والفريق أول عبد الفتاح .

والجدير بالذكر أنه عقب الصلاة مباشرة طلب عامل المسجد من أنصار الجماعة بعدم التواجد بالمسجد بتعليمات من وزير الأوقاف ، مما دفع أنصار الجماعة للاشتباك معه ، وقام الأهالي بمناصرة عامل المسجد ، وحدث تراشق بالألفاظ وتشابك بالأيدي بين الطرفين ، وانسحب أعضاء الجماعة بعدما كاد الأهالي أن يفتكوا بهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
قرار جمهوري هام وعاجل من "السيسي" بمنح معاش استثنائي لبعض ضباط الصف والمتطوعين بالجيش

قرار جمهوري هام وعاجل من "السيسي" بمنح معاش استثنائي لبعض ضباط الصف والمتطوعين بالجيش

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي

فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية