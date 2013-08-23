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شكري أبو عميرة: أوقفت إذاعة الدراما التركية على شاشات "ماسبيرو" منذ 30 يونيو

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شكري أبو عميرة: أوقفت إذاعة الدراما التركية على شاشات "ماسبيرو" منذ 30 يونيو شكري أبو عميرة: أوقفت إذاعة الدراما التركية على شاشات "ماسبيرو" منذ 30 يونيو

كتب : انتصار حسني منذ 21 دقيقة

صرح شكري أبو عميرة، رئيس قطاع التليفزيون وعضو مجلس إدارة نقابة السينمائيين، أنه بعد قيام ثورة 30 يونيو وتضامنًا مع مجلس إدارة النقابة تم إصدار قرار بمقاطعة الأعمال التركية، بعد أن كان هناك بروتوكول موقع مع التليفزيون التركي والمصري وحصل بموجبه التليفزيون المصري على مسلسل تركي جديد على سبيل الإهداء وليس شراءً.

وفي يوم 3 يوليو الماضي، أعلن شكري أبو عميرة عدم إذاعة المسلسل التركي على شاشة التليفزيون المصري في رمضان، وقام بتجميد البروتوكول وإلغاء بعض بنوده وعمل دراسة قانونية عن طريق مجلس الأعضاء المنتدبين لدراسة باقي بنود البروتوكول، وأعلن مقاطعة الدراما التركية على شاشة التليفزيون المصري بما فيها المسلسل المجاني وعدم إذاعته ردًا على موقف التركية تجاه ثورة 30 يونيو.

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