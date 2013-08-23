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وزير الخارجية السوداني: ما يجري في مصر هو شأن داخلي

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وزير الخارجية السوداني: ما يجري في مصر هو شأن داخلي وزير الخارجية السوداني: ما يجري في مصر هو شأن داخلي

كتب : أ ش أ منذ 44 دقيقة

قال وزير الخارجية السوداني، علي كرتي، مساء اليوم، إن السودان يتأذى من الأحداث التي تشهدها خاصة إذا كانت الأوضاع غير آمنة، لأن الاستقرار في مصر هو استقرار للسودان أيضا.

وأضاف وزير الخارجية السوداني، في تصريحات له على هامش زيارة رسمية للصين حاليا، أن "الخلافات التي حدثت سياسيا داخل مصر هي خلافات داخلية، ونحن أعلنا أننا نقف على الحياد، وأن ما يجري في مصر شأن داخلي، وهذه سياسة السودان إلى الآن، وفي تقديري أنها لن تتغير لأنه ليس للسودان مصلحة في أن ينحاز إلى طرف ضد الآخر".

وأعرب كرتي عن تمنياته أن يتمكن المصريين من العودة إلى طاولة الحوار وإلى انتهاج المنهج السلمي في إدارة الحوار والابتعاد عن المواجهات العسكرية والأمنية والعنف، على حد وصفه.

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