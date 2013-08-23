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تقرير - راتب بيل لن يزعج رونالدو في ريال مدريد

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تقرير - راتب بيل لن يزعج رونالدو في ريال مدريد تقرير - راتب بيل لن يزعج رونالدو في ريال مدريد

كون جاريث بيل لاعب توتنام هوتسبر أصبح أغلى لاعب في العالم، فإن راتبه لن يزعج كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد.

فقد أشارت تقارير إسبانية يوم الجمعة أن جاريث بيل نجم توتنام قد وقع على عقود انضمامه لريال مدريد لمدة ستة مواسم مقابل 99 مليون يورو.

وبحسب صحيفة (ماركا) فإن جاريث بيل سيتقاضى راتبا يبلغ 10 ملايين يورو سنويا، بزيادة ثلاثة أضعاف تقريبا ما كان يتقاضيه في توتنام.

إذ كان بيل يتقاضى في توتنام 3.9 مليون يورو.

رونالدو الذي أظهر أنه حزين في ريال مدريد الموسم الماضي، أشارت التقارير أن ذلك بسبب راتبه.

ويحصل رونالدو هذا العام مع ريال مدريد على راتب سنوي بقيمة 12 مليون يورو.

ومع وصول بيل الذي سيحصل على 10 ملايين يورو سنويا يظل رونالدو هو أغلى لاعبي الفريق الملكي.

وكانت تقارير إسبانية قد ألمحت إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي قد يرفع راتب رونالدو الأسبوعي من 200 ألف يورو، إلى 320 ألف يورو مقابل تجديد تعاقده.

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