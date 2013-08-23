أوباما: نجري تقيما شاملا لعلاقاتنا مع مصر وأستبعد عودة العلاقات التجارية كما كانت

رأى الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه في حال اتخاذ قرار بقطع المعونة الأمريكية عن مصر فإنه لن يؤثر على قرارات الحكومة المصرية المؤقتة.

وأكد أوباما – خلال مقابلة حصرية أجراها معه برنامج “نيو داي” على شبكة (سي إن إن) الأمريكية اذيعت اليوم الجمعة- أن الولايات المتحدة لا تزال تلعب دورا محوريا في الصراعات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط ومناطق أخرى بالعالم”، لذا ينبغي على الإدارة الأمريكية أن تفكر بشكل إستراتيجي فيما سيصب في مصالحها الوطنية طويلة الأمد”.

وشدد أوباما على أن الإدارة الأمريكية تقوم حاليا بعمل تقييما شاملا حول العلاقات الأمريكية-المصرية، مستبعدا عودة العلاقات التجارية مع مصر إلى ما كانت عليه في السابق وفقا للأحداث الأخيرة.

وأضاف الرئيس الأمريكي “لقد بذلنا جهودا دبلوماسية كبيرة لحث الجيش المصري -عقب عزل محمد مرسي- للسير في طريق المصالحة، غير أنهم لم يستغلوا الفرصة” – على حد قوله.

أ.ش.أ