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مسيرة لأنصار المعزول بشبرا الخيمة

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مسيرة لأنصار المعزول بشبرا الخيمة مسيرة لأنصار المعزول بشبرا الخيمة

أرشيفية

شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية مسيرة للعشرات من أنصار الرئيس المعزول خرجت عقب صلاة الجمعة من أمام مسجد التقوى بكوبرى أحمد عرابى بشبرا الخيمة ، وتوجهت إلى الشارع الجديد ومسطر بدلًا من صعودها كوبرى عرابى للإتجاه إلى شارع شبرا ورمسيس ،بعدما اتفق قيادات المسيرة على ذلك.

و ردد المشاركون في المسيرة هتفافات معادية للجيش والشرطة ، والقبض على قيادات الإخوان ، وفض الاعتصامات بالقوة.

و كثفت قوات الأمن تواجدها بمحيط قسم ثان شبرا الخيمة بعد علمهم بقدوم مسيرة الإخوان فى اتجاه القسم ، وذلك خشية وقوع أعمال عنف أو إقتحام للقسم .

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