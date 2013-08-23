مسيرة لأنصار المعزول بشبرا الخيمة

شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية مسيرة للعشرات من أنصار الرئيس المعزول خرجت عقب صلاة الجمعة من أمام مسجد التقوى بكوبرى أحمد عرابى بشبرا الخيمة ، وتوجهت إلى الشارع الجديد ومسطر بدلًا من صعودها كوبرى عرابى للإتجاه إلى شارع شبرا ورمسيس ،بعدما اتفق قيادات المسيرة على ذلك.

و ردد المشاركون في المسيرة هتفافات معادية للجيش والشرطة ، والقبض على قيادات الإخوان ، وفض الاعتصامات بالقوة.

و كثفت قوات الأمن تواجدها بمحيط قسم ثان شبرا الخيمة بعد علمهم بقدوم مسيرة الإخوان فى اتجاه القسم ، وذلك خشية وقوع أعمال عنف أو إقتحام للقسم .